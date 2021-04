Dazn down oggi, problemi in Inter-Cagliari. I tifosi: «Non funziona, come faremo per tre anni?»

Dazn in down oggi durante Inter-Cagliari. Migliaia di utenti hanno segnalato problemi sull'app che ha acquistato i diritti televisivi per il triennio 2021-2024 e tutto ciò che hanno potuto vedere nel primo tempo del lunch match delle 12.30 è stato un fermo immagine di Lukaku. «Siamo spiacenti, si è verificato un problema con il video» e «controlla la tua connessione» sono i messaggi comparsi sulla piattaforma. Chi pensava però a un problema personale di connessione, si sbagliava: il caos ha coinvolto tutti i tifosi.

Tranne quelli che possono vedere il canale sul canale 209 di Sky, dove invece la partita è proseguita senza problemi. «Tutto il nostro team sta lavorando per risolvere», hanno fatto sapere dai vertici di Dazn dopo le tantissime segnalazioni degli abbonati.

Su Twitter l'hashtag #Dazn è entrato subito tra i trend: «Sarà fantastico il prossimo campionato», ha scritto chi prevede problemi per quando le partite da gestire non saranno solo tre ma tutte quelle della giornata di Serie A. «Ci divertiremo a seguire le partite in radio», rispode un tifoso.

#InterCagliari dove la trasmettono? Su #dazn ? Siamo sicuri? L'anno prossimo ci divertiremo a seguire le partite in radio... pic.twitter.com/UYZ7y6mbJv — LucaFranco (@luckasfra) April 11, 2021

Il cortocircuito diventa ancora più clamoroso quando su Twitter è Dazn stessa a pubblicare gli highlights in immagini di alcune azioni del primo tempo. Una gaffe non perdonata dagli utenti che intanto non riuscivano a vedere la partita: «Ma come hanno fatto a vincere i diritti?», chiede qualcuno. «Noi non la vediamo, ma almeno non prendeteci in giro».

La prima occasione del match è di Eriksen 👀

Vicario salva 👏#InterCagliari #DAZN pic.twitter.com/p6OvFNRNoS — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 11, 2021

