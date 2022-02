Russia fuori da Mondiale e Coppe. Fifa e Uefa: «Sospese tutte le squadre, nazionale e club»

La Russia è fuori da Mondiale e Coppe. «A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio Fifa e dal Comitato Esecutivo Uefa, che prevedevano l'adozione di misure aggiuntive, la Fifa e la Uefa hanno deciso oggi insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione alle competizioni Fifa e Uefa fino a nuovo avviso». Così in una nota congiunta le Fifa e la Uefa annunciano le sanzioni alla Russia dopo l'invasione militare dell'Ucraina.

Le sanzioni alla Russia

«Queste decisioni sono state adottate oggi dall'Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa e dal Comitato Esecutivo della Uefa, rispettivamente i più alti organi decisionali di entrambe le istituzioni su questioni così urgenti». «Il calcio è pienamente unito qui e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa essere di nuovo un vettore per l'unità e la pace tra le persone», concludono Fifa e Uefa.