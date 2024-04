Venerdì 26 Aprile 2024, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 11:28

I ministri della Difesa francese e tedesco hanno annunciato la firma di un accordo sul progetto congiunto di carro armato del futuro Mgcs, a lungo ostacolato da interessi divergenti. «Dopo diversi mesi di intense negoziazioni, ora possiamo presentare un risultato (...) I gruppi di lavoro (dei due Paesi) hanno redatto un documento che firmeremo insieme venerdì a Parigi», ha dichiarato il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung. «All'inizio del prossimo anno dovrebbe essere pronto il contratto dettagliato», ha precisato Pistorius.

Il Ministro francese Sébastien Lecornu, nell'intervista congiunta, ha sottolineato che con questo progetto Parigi e Berlino stanno progettando «la nuova generazione di carri armati per il 2040» distanziando gli americani che «non hanno ancora iniziato a riflettere sul futuro del carro Abrams» e ai russi che «hanno avuto alcuni fallimenti con il successore del loro carro». Il Mgcs integrerà «la potenza di fuoco della prossima generazione, la guerra elettronica e l'intelligenza artificiale, nonché armi laser e a fascio diretto», ha previsto Lecornu.

Un mese fa i due paesi erano riusciti a sbloccare il dossier accordandosi sulla ripartizione dei compiti industriali. Finanziato in parti uguali dai due paesi e diretto dalla Germania, questo programma - originariamente condotto da Knds, un'entità creata per l'occasione tra il francese Nexter e il tedesco Kmw che produce il Leopard 2, ha visto nel 2019 l'irruzione del gruppo tedesco Rheinmetall che ha a lungo destabilizzato la struttura e le ripartizioni previste tra gli industriali.

Il programma Mgcs (acronimo inglese di Main Ground Combat System) è stato lanciato nel 2017, contemporaneamente all'aereo da combattimento del futuro (Scaf), un altro progetto di cooperazione nel settore della difesa tra la Germania e la Francia. Il Mgcs punta a sostituire a partire dal 2035 i carri armati Leclerc francesi e i Leopard 2 tedeschi,

Mgcs, cos'è e come funziona

Il nuovo carro armato noto come Main Ground Combat System (Mgcs) è il secondo progetto di industria di armamenti tra due paesi dopo lo Scaf (Système de Combat Aérien du Futur), il progetto per un cacciabombardiere di sesta generazione, a cui partecipa anche la Spagna. L'Mgcs è un progetto che nasce nel 2017 da Germania e Francia con la voglia di incorporare nuove tecnologie in grado non solo di fornire e comunicare dati in tempo reale ma anche poter comandare i mezzi senza pilota. Inoltre questo sistema di guerra potra includere anche veicoli terrestri e aerei autonomi, più mezzi tradizionali con equipaggio di peso medio o pesante e armi associate.

Il vantaggio del carro armato è la combinazione del telaio Leopard 2 ad altissima capacità con la torretta Leclerc più leggera. La torretta del Leclerc da 2 uomini è di circa 6 tonnellate più leggera della torretta Leopard 2 da 3 uomini. Il minor peso del veicolo gli consente di attraversare ponti che potrebbero non essere in grado di sostenere carri armati più pesanti. Lo sviluppo su vasta scala del carro potrebbe essere avviato se si trovano clienti esportatori.

Il cannone che dovrebbe essere utilizzato prevede il sistema ASCALON che dovrebbe essere in grado di avere un calibro maggiorato che arricchisce la gamma di munizioni per avere: un effetto ottimale sul bersaglio grazie a canne di lunghezza impareggiabile; consente inoltre di prevedere munizioni intelligenti (missili, proiettili e altre munizioni) per sparare oltre la linea di vista, che forniranno nuove capacità riducendo la vulnerabilità del carro armato; maggiore potenza di fuoco di una camera ottimizzata in grado di offrire prestazioni operative eccezionali con un livello di energia vicino a 10 megajoule per le munizioni cinetiche pur rimanendo al di sotto del livello di pressione interna dei calibri attuali. Un effetto esplosivo controllato: un innovativo freno di bocca, campi di pressione esterni regolati e un impulso di sparo ottimizzato ridurranno l’effetto esplosivo del colpo, riducendo la distanza di sicurezza attorno al carro armato, consentendo alle truppe smontate di operare più vicino al carro armato, in particolare nelle aree urbane le zone. Munizioni compatte: con una lunghezza massima di 130 cm, le munizioni telescopiche ASCALON saranno più compatte di munizioni di calibro equivalente pur mantenendo la lunghezza massima dell’asta. Può essere utilizzato con sistemi di caricamento automatico come l’attuale carro armato Leclerc. Piattaforme più leggere: grazie ad un impulso controllato, ASCALON avrà un rinculo ridotto e una minore accelerazione generata dal cannone; ASCALON potrebbe essere montato su piattaforme di peso inferiore a 50 tonnellate superando le prestazioni e la letalità del cannone principale di oggi.