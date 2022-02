Johnson: «Sanzioni mirano a rovesciare Putin». Downing Street smentisce: gaffe clamorosa

Ucraina, le sanzioni occidentali mirano a «far cadere il regime di Putin». Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, come riferisce un suo portavoce, sottolineando però che questo non è l'obiettivo primario delle misure adottate e che la priorità resta «ostacolare la macchina da guerra» russa nell'invasione dell'Ucraina.

Downing Street smentisce Il primo ministro: «Non vogliamo la caduta di Putin»

Downing Street ha detto che il portavoce ufficiale del primo ministro Boris Johnson si è espresso male quando ha detto che le sanzioni occidentali «mirano a far cadere il regime di Putin», in quella che emerge come una gaffe clamorosa scaturita da un possibile lapsus. «Non stiamo cercando nulla in termini di cambio di regime - è stato precisato -, quello di cui stiamo parlando chiaramente qui è come fermiamo la Russia che cerca di soggiogare un Paese democratico».

Ucraina, il report dei Servizi: «Per la Russia i Paesi ex sovietici sono perimetro di sicurezza»

Ucraina, l'avanzata russa rallenta: il perché spiegato in una mappa e cosa può succedere ora

Johnson: «Putin ha commesso un errore colossale»

Johnson ha aggiunto che il presidente russo ha commesso un «errore colossale» col suo attacco militare e ha «sottovalutato l'unità dell'Occidente e la durezza delle sanzioni a cui la sua azione ha portato».

Il primo ministro britannico domani sarà in Polonia e Estonia

Il primo ministro britannico Boris Johnson si recherà domani in Polonia e in Estonia per parlare con i premier di Varsavia e Tallinn. LO ha reso noto in conferenza stampa un portavoce dell'ufficio del primo ministro britannico spiegando che Johnson ha anche in programma per domani un incontro con il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Nelle prossime ore Johnson parlerà anche con il premier polacco Mateusz Morawiecki e i leader del G7.