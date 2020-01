Serie A, Roma-Lazio: probabili formazioni e dove guardarla in tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il derby sarà una giornata speciale. Non soltanto per i giocatori di Roma e Lazio ma anche per l'arbitro della partita, il signor Gianpaolo Calvarese. Per lui quella di oggi pomeriggio sarà l'ultima gara diretta da arbitro di serei A. Il teramano è al primo derby romano in carriera, che si sta chiudendo con alcune designazioni di prestigio com'era stata anche quella della Supercoppa Italiana a Riad- Il match, ovviamente, sarà trasmesso in tv. E l'esclusiva sarà tutta di Sky che sui canali Sky Sport Serie A manderà in onda il match tanto atteso. Dove? sul numero 202 e 249 del satellite e il numero 473 e 483 del digitale terrestre. Per quanto riguarda il canale Sky Sport, potrete vederlo sul numero 251 del satellite. Il servizio di Sky concede agli abbonati di seguire Roma-Lazio anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.Intanto diamo un'occhiata alla probabili formazioni di Roma-LazioRoma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Florenzi; Dzeko. All. Fonseca.Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, MIlinkovic-Savic, Leiva, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile. All. Inzaghi.