L'Inter vince lo scudetto nel derby se... Ecco cosa deve succedere per festeggiare contro il Milan

Il pareggio del Milan sul campo del Sassuolo avvicina sempre di più l'Inter al ventesimo scudetto della sua storia. Questa sera i nerazzurri scenderanno in campo nel posticipo della 32a giornata di Serie A contro il Cagliari a San Siro e potrebbero mettere l'ennesimo mattone verso lo scudetto.

L'Inter vince lo scudetto nel derby se... Ecco cosa deve succedere

Al momento l'Inter è a +13 sui rossoneri, con ancora la partita da giocare per pareggiare il numero di incontri. In caso di successo contro la squadra di Ranieri, i nerazzurri allungherebbero il vantaggio a +16, di fatto una sentenza a 6 giornate dalla fine. In quel caso il derby della 33a giornata (22 aprile) potrebbe rivelarsi la partita della aritmetica conquista del titolo per la squadra di Simone Inzaghi che potrebbero accontentarsi anche di un pareggio per essere campione e festeggiare in faccia ai rivali sportivi.

Infatti in caso di pareggio, l'Inter manterrebbe il distacco di 16 punti dal Milan e a quel punto, con 5 giornate mancanti (15 punti a disposizione), per i rossoneri non ci sarebbe più possibilità di raggiungere la vetta.

Nel caso in cui, invece, il Milan dovesse vincere il derby andrebbe a -13 e quindi eviterebbe di regalare la festa all'Inter nel giorno dello scontro diretto.

Naturalmente questi calcoli danno per assodato che l'Inter batta il Cagliari questa sera. Qualora, invece, i nerazzurri non dovessero avere la meglio sui sardi, il divario diventerebbe di 14 punti (in caso di pareggio tra Inter e Cagliari) o di 13 punti (in caso di sconfitta dell'Inter contro il Cagliari). In entrambe queste ipotesi, la festa nerazzurra non potrebbe concretizzarsi nel derby della Madonnina.