Temporale a Milano, dove e quando. Le previsioni meteo per i prossimi giorni. Rinviata la festa scudetto dell'Inter

Allerta meteo oggi a Milano, in una giornata di fermento per la città: alle 20:45, infatti, si gioca il derby tra Inter e Milan che potrebbe consegnare lo scudetto ai nerazzurri. Cieli molto nuvolosi fin dal primo mattino, con piogge per tutte le 24 ore (previsti 12 mm di pioggia). Queste condizioni meteo non sono destinate a migliorare, il tempo si manterrà instabile anche domani (martedì 23 aprile), per un vortice a carattere freddo che porterà altre piogge diffuse e clima freddo con massime non oltre i 10°C. La pioggia che sta cadendo copiosa su Milano dovrebbe cambiare i piani dell'Inter in caso di scudetto, con la possibilità che i festeggiamenti slittino al weekend.

Il miglioramento nei prossimi giorni

Da mercoledì, graduale miglioramento con passaggio a tempo più soleggiato e temperature diurne in rialzo (di notte e al primo mattino sarà sempre piuttosto freddo), secondo 3b meteo.