Impresa Roma femminile: da 2-0 a 2-2 contro il Bayern Monaco: inizia con un pari la Champions League

Una grande Roma pareggia 2-2 contro il Bayern Monaco conquistando un punto d'oro al debutto nel girone di Champions League. Sotto 2-0 alla fine del primo tempo, le ragazze di Spugna reagiscono da grandissima squadra e nella ripresa prima la riaprono con Viens, poi pareggiano al 90' con Giugliano e all'ultimo minuto di recupero vanno vicinissime con Bartoli al ribaltone. Una prova enorme contro la squadra favorita del raggruppamento. Salgono così a 11 i risultati utili di fila in questa stagione: nessuna sconfitta, nemmeno contro quella squadra che, sulla carta, sembrava nettamente superiore.

TESTA EUROPEA

Spugna cervava delle risposte sul livello della truppa. Sono arrivate subito, al primo match utile. Oltre la reazione d'orgoglio, la Roma ha saputo soffrire quando andava fatto (poco, a dire il vero) e non si è mai snaturata. Ha giocato da Roma, quella che si vede in campionato. E ha anche da recriminare la squadra giallorossa, perché il vantaggio tedesco di Damnjanovic è viziato da un fuorigioco non pescato dall'assistente - che non è posizionata bene nell'occasione - e il raddoppio è arrivato a 20 secondi dalla fine del primo tempo per via di un'autorete di Linari.

Poteva finire male. Ma la Roma è rientrata in campo convinta di poter tornare in partita. E un pallone recuperato in mezzo al campo ha permesso a Giugliano di servire Viens che col diagonale mancino ha ridato forza e speranze. Ripagate poi da Giugliano alla fine: conclusione mancina respinta, poi col destro a porta vuota la numero 10 ha fatto scattare in campo tutta la panchina. Giusto così. E grande gioia anche per i 51 tifosi romani presenti al Bayern Campus.

RIMPIANTI

Sì, la Roma esce dal campo anche con un pizzico di rimpianto per una direzione arbitrale distratta che ha sicuramente penalizzato le giallorosse. Il primo gol preso è irregolare, e poi anche un'entrata su Lucia Di Guglielmo da arancione più che da giallo. Neppure il fallo è stato fischiato. Non c'è il Var nella fase a gironi ed è una cosa che forse la Uefa dovrebbe rivedere. A questi livelli ogni piccolo dettaglio fa la differenza. Vabbè, rimane il risultato di prestigio con la prestazione importante. Adesso si torna in campo giovedì prossimo. Al Tre Fontane arriva l'Ajax, forse la partita più abbordabile di questo girone di ferro.