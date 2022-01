Piccolo incidente al volante per l’attaccante della Roma Tammy Abraham. Il calciatore nei pressi del quartiere Eur a bordo della auto modello Porsche Cayenne è entrato in collisione con una utilitaria. L’inglese è sceso dall’auto per accertarsi che non ci fossero feriti, non è stato nemmeno necessario l’intervento dei vigili per constatare le colpe dell’incidente. Abraham, dopo aver sbrigato le pratiche e chiarito la dinamica, si è diretto a Trigoria dove ha preso parte all’allenamento.

