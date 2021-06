La programmazione di Sky Sport per l'Europeo: dove vedere le gare?

Sky Sport dedicherà, in occassione di Euro2020, un’ampia programmazione tutti i giorni e a tutte le ore all’evento calcistico dell’estate, con studi d’eccezione e tanti programmi di approfondimento. Oltre allo studio centrale a Milano ci sarà uno spazio in diretta dal Pincio: postazione sempre operativa da Casa Azzurri e un corner con vista su Wembley, a Londra per l'attesa finale.

La programmazione

Sky Sport 24 offre un palinsesto speciale per Euro2020: la giornata inizia alle 8 del mattino con tutte le news e la rubrica Euromix, poi dalle 10 collegamenti dalle città dell’Europeo con Euro TOday, con Marina Presello, Roberta Noè e Davide Camicioli. Alle 13 andrà in onda l'Europa è servita, con la conduzione di Cristiana Buonamano che si alternerà con Vanessa Leonardi mentre alle 15 andrà in onda programma Euro pomeriggio.

Quando vanno in onda le gare

Le gare pomeridiane dell'europeo andranno in onda dalle 15 e delle 18 e saranno accompagnate dagli studi pre e post gara con la conduzione intervallata di Mario Giunta e Federica Lodi, mentre per le partite della sera, con fischio d’inizio alle 21, vedono in studio Anna Billò e Leo Di Bello, prima di passare il testimone a Calciomercato-l'Originale ogni sera alle 23.45.

