Gravina domani in Abruzzo. A Pescara si può ammirare la Coppa vinta dall'Italia agli Europei

Giovedì 9 Settembre 2021, 08:23

Domani a Pescara arriva il numero uno del calcio italiano. Gabriele Gravina, presidente della Figc legatissimo all’Abruzzo dato il suo profondo rapporto con Castel di Sangro, sarà infatti in città all’Aurum come ospite d’onore della presentazione del calendario dell’Eccellenza. Alle 17, nella Sala Flaiano, Gravina, che siederà accanto al presidente Concezio Memmo e al Consigliere Federale Daniele Ortolano, sarà protagonista di un incontro moderato da Luigi Mastrangelo e che vedrà protagonisti anche i presidenti delle 18 squadre di Eccellenza, accompagnati dai rispettivi sindaci, le personalità del Comitato Abruzzo e i rappresentanti delle istituzioni politiche regionali. Non è escluso che il presidente Gravina a Pescara possa annunciare il ritorno della Nazionale A in Abruzzo (lunedì scorso a Castel di Sangro è stata di scena l’Under 20, sconfitta 1-0 dalla Serbia, e sempre al Patini il 22 ottobre giocherà la Nazionale Femminile contro la Croazia). La mattinata di domani sarà invece dedicata ai tifosi: l’organizzazione dell’evento ha pianificato dalle 10 alle 16 la possibilità di ammirare la Coppa degli Europei conquistata a Wembley da Verratti, Insigne, Immobile e compagni. Il trofeo “Henri Delaunay” sarà esposto in Piazzale Michelucci e tutti coloro che vorranno, potranno entrare nello spazio all’aperto dell’Aurum per avere una foto ricordo.