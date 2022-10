Sorteggio qualificazioni Europeo 2024: Italia in prima fascia, dove vedere la diretta

Oggi è la giornata dei sorteggi dei gironi per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. L'Italia conoscerà le proprie avversarie nel torneo del riscatto, vista la seconda mancata qualificazione ai Mondiali. L'Europeo sarà ospitato dalla Germania che proverà a strappare il titoglo agli azzurri, detentori in carica. L'Italia, al contrario della Germania già qualificata di diritto in quanto paese ospitante, dovrà ottenere il pass a Euro 2024 come tutte le altre partecipanti. Ovvero attraverso le qualificazioni agli Europei passando il proprio gruppo o, nella peggiore delle ipotesi, attraverso i playoff.

Dove vedere la diretta dei sorteggi di Euro 2024

Il sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2024 avrà ampio spazio mediatico grazie alle diretta tv e streaming. Il sorteggio sarà disponibile in diretta tv su Rai 2 o in streaming su Raiplay tramite pc, notebook, tablet e cellulare, o in alternativa su Sky Sport 24 e Sky Go, con le apposite app fornite dai gestori. Ovviamente il sorteggio sarà seguito in diretta streaming su UEFA.tv a partire dalle 12. La cerimonia si terrà in Germania, a Francoforte e ilmessaggero.it seguirà l'evento in diretta testuale.

Ecco le fasce del sorteggio di Euro 2024

Fascia Nations League (teste di serie, gruppi dall'A al D) - Croazia. Italia, Olanda, Spagna

Fascia 1 (teste di serie, gruppi dall'E al J) - Belgio, Danimarca, Portogallo, Polonia, Ungheria, Svizzera

Fascia 2 - Austria, Francia, Galles, Inghilterra, Repubblica Ceca, Serbia, Scozia, Finlandia, Israele, Bosnia e Erzegovina

Fascia 3 - Ucraina, Svezia, Islanda, Norvegia, Romania, Albania, Montenegro, Irlanda, Norvegia, Armenia

Fascia 4 - Georgia, Grecia, Kazakistan, Turchia, Macedonia del Nord, Bulgaria, Far Oer, Kosovo, Azerbaijian, Lussemburgo

Fascia 5 - Estonia, Lettonia, Malta, Cipro, Irlanda del Nord, Slovacchia, Lituania, Gibilterra, Bielorussia, Moldavia

Fascia 6 - Liechteinstein, San Marino, Andorra