Euro2024, in che fascia sarà l'Italia al sorteggio? Dalla terza al pericolo quarta

L'Italia è qualificata agli Europei del 2024, in programma dal prossimo 14 giugno al 14 luglio. Il pareggio per 0-0 maturato a Leverkusen permette agli azzurri di superare l'Ucraina al secondo posto nel girone C, grazie agli scontri diretti, e volare in Germania. Il prossimo 2 dicembre il sorteggio dei gironi, ma in quale fascia sarà l'Italia?

Euro2024, tutte le squadre qualificate: Portogallo e Francia da prime, sorpresa Albania. Favola Lussemburgo

Il quadro delle qualificate, e di conseguenza le fasce, si completerà domani con gli ultimi verdetti, ma certamente l'Italia non sarà in una fascia più alta della terza.

Le 24 nazionali qualificate saranno divise in sei gironi, con le tre che arriveranno dai playoff, in programma il prossimo marzo, che saranno sicuramente in quarta fascia.

Dalla terza al pericolo quarta fascia

La prima fascia invece sarà composta dalla Germania, paese ospitante e qualificata di diritto, e dalle cinque vincitrici dei gironi. A formare la seconda invece saranno le migliori seconde, con le altre che saranno divise tra terza e quarta in base al ranking. Se l'Italia avesse vinto con l'Ucraina sarebbe stata certa della terza fascia, mentre con questo pareggio si alzano le possibilità di finire nell'ultima urna. Ecco tutte le fasce finora, aspettando le partite di domani.

Prima fascia: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

Seconda fascia: Danimarca, Ungheria, Austria, Albania

Terza fascia: Scozia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Olanda

Quarta fascia: Serbia, vincitrice playoff A, vincitrice playoff B, vincitrice playoff C

Da definire ancora la situazione, oltre che dell'Italia, anche della Turchia (seconda o terza fascia), e di Romania e Svizzera, che potrebbero finire entrambe nella seconda o nella quarta fascia.