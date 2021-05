3 Maggio 2021

di Alessandro Angeloni-Emiliano Bernardini

L’Europeo dell’Italia parte già oggi. Via alla prima convocazione del ct Mancini: quella per le vaccinazioni. Allo Spallanzani di Roma un gruppo, a Milano, all’Humanitas, un altro. La Nazionale del Mancio (ieri in tribuna all’Olimpico per Lazio-Genoa) pronta per l’immunizzazione in vista della rassegna iridata: l’operazione è stata concordata con il governo, col ministro della Salute Roberto Speranza e con la struttura commissariale per l’emergenza Covid guidata dal generale Figliuolo. Un successo raggiunto dalla Figc e portato avanti in silenzio. Una partita nascosta perché da Palazzo Chigi non volevano sponsorizzare troppo la vicenda. Il timore era sempre il solito: il calcio visto come saltafila. Alla fine però ha prevalso il buon senso. Giovedì pomeriggio nella sede della Federcalcio in via Allegri a Roma è andata in scena la riunione decisiva. Subito dopo il via libera. Ma a ricevere la dose saranno solo i calciatori e non lo staff. L’accordo si è raggiunto grazie a questo passo indietro. Una disparità rispetto agli Azzurri che andranno a Tokyo. In quel caso anche i Ct e gli altri membri riceveranno il vaccino. L’Europeo parte l’11 giugno (partita inaugurale all’Olimpico tra Italia e Turchia) ma gli azzurri si raduneranno in Sardegna per il pre-ritiro dal 24 maggio per poi disputare due amichevoli, una venerdì 28 alle ore 20.45 contro il San Marino alla Sardegna Arena, la seconda venerdì 4 giugno, sempre alle ore 20.45, al Dall’Ara di Bologna contro la Repubblica Ceca. Il ritiro vero e proprio partirà il primo giugno da Coverciano. Tempi stretti, dunque, si parte immediatamente, insomma. Oggi i calciatori della Nazionale riceveranno la prima dose di vaccino.

IMMUNITÀ

Quale? Pfizer. Tra tre settimane ci sarà il richiamo che permetterà agli Azzurri di rientrare nei tempi e al Ct Mancini di stare tranquillo. Si vaccineranno solo i giocatori, esclusi dunque tutti i membri dello staff, che durante la competizione potranno mantenere la distanza e indossare la mascherina, mentre chi va in campo queste regole non possono rispettarle. La lista comprende circa 35 calciatori, più o meno quelli che sono entrati nel giro delle convocazioni di Mancini, ovvero i convocabili per l’Europeo. Verranno divisi in due gruppi in base alla provenienza geografica.