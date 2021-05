Italia-San Marino 0-0 diretta: Mancini ci prova ancora di testa, sfera di poco a lato

27'pt Si cominciano a muovere gli azzurri in panchina. Con un Roberto Mancini che appare poco soddisfatto di questa prima parte di gara. Ha ragione il tecnico italiano.

23'pt Ancora Mancini, ancora di testa, ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Stavolta il suo tentativo, deviato, finisce di poco a lato.

21'pt Italia lenta, che non trova spazio nella difesa di San Marino. Che si chiude tutta centralmente. E poi manca ancora quel tocco di qualità lì davanti che servirebbe in occasioni come queste.

18'pt Buon momento per la squadra di Varrella, che trova spazio con Nanni a destra e che riesce anche a mettere un buon pallone in mezzo. Bravo Cragno, in uscita bassa, a bloccare il pallone.

16'pt Ancora Tomassini, che calcia col sinistro cercando il secondo palo. Sfera alta.

14'pt Prima azione offensiva di San Marino, con Tomassini che con caparbietà riesce a conquistare un corner. Ferrari riesce a respingere di testa il traversone.

13'pt Lancio in profondità di Mancini, che trova Bernardeschi tutto aperto a destra: lo juventino converge e calcia col sinistro. Palla centrale.

12'pt Pressing immediato dell'Italia nel momento in cui si perde il pallone. Ma al momento manca un po' di qualità negli ultimi metri.

10'pt Amichevole sì, ma partita vera. In campo c'è molto agonismo.

7'pt Sugli sviluppi del corner il pallone arriva a Mancini che da dentro l'area schiaccia di testa. Benedettini si salva alzando sopra la traversa. Sull'altro giro dalla bandierina, nulla di fatto.

7'pt Buona giocata di Grifo a destra, che riesce a guadagnare un corner.

5'pt Prima conclusione azzurra, ci prova Pessina, col mancino. Ma ribatte di testa un difensore di San Marino.

3'pt Calcio d'angolo per l'Italia, con il pallone che schizza fuori dalle parti di Castrovilli, che salta un avversario e mette in mezzo. Respinge San Marino, poi commette fallo Toloi, secondo già della sua partita.

2'pt San Marino che in fase di non possesso si posiziona con un 4-4-1-1 molto compatto. Gli azzurri provano a velocizzare subito l'azione.

1'pt Partita iniziata, primo pallone per San Marino.

Minuto di raccoglimento per Burgnich e per le vittime della tragedia del Mottarone.

Squadre in campo, inni nazionali e poi fischio d'inizio per Italia-San Marino.

Penultimo test prima dell'Europeo per l'Italia, che a Cagliari (davanti a 500 spettatori) affronta in amichevole San Marino. Mancini darà spazio a chi non è sicuro di fare parte della truppa che andrà all'assalto dell'Europeo itinerante che inizierà il prossimo 11 giugno proprio a Roma, quando gli azzurri giocheranno contro la Turchia. Dopo la partita di stasera il gruppo avrà due giorni di riposo e si ritroverà direttamente lunedì a Coverciano, dove inizierà la vera preparazione. E Mancini comincerà anche ad avere le idee un po' più chiare su chi convocare. Si comincia alle 20,45. Bernardeschi capitano di serata.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Cragno; Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi; Castrovilli, Cristante, Pessina; Bernardeschi, Kean, Grifo. All.: Mancini.

SAN MARINO (4-2-3-1): Benedettini; M.Battistini, Fabbri, Rossi, Grandoni; Mularoni, E.Golinucci; Tomassini, Hirsch, Palazzi; Nanni. All.: Varrella.

