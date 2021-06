Italia-Repubblica Ceca, diretta dalle 20.45. Formazioni: Berardi, Immobile e Insigne in attacco

È l'ultimo test prima del debutto agli Europei di venerdì 11 giugno contro la Turchia a Roma. L'Italia di Roberto Mancini affronta a Bologna la Repubblica Ceca, la seconda amichevole dopo quella contro San Marino che ha permesso al Ct azzurro di schiarirsi le idee e decidere la lista dei convocati. In campo stasera, a differenza della sfida di Cagliari, ci vanno i big. Quelli che dovrebbero essere i titolari tra una settimana all'Olimpico. Scelte fatte per il Mancio. Che davanti schiera il tridente formato da Berardi, Immobile e Insigne. In mezzo al campo, a dirigere l'orchestra, rientra il fresco campione d'Europa Jorginho. Dietro spazio, a sinistra, per Spinazzola. Negli ospiti due conoscenze "italiane": Jankto e Barak.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All.: Mancini.

RECPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Pavlenka; Coufal, Celutska, Brabec, Boril; Kral, Darida; Masopust, Barak, Jankto; Krmencik. All.: Silhavy.