Infortunio Lukaku, De Rossi lo sostituisce nel primo tempo di Roma-Milan: le condizioni e come sta

Primo tempo agrodolce per Daniele De Rossi che nei primi 45' ha visto la Roma segnare due gol contro il Milan nei quarti di Europa League. Oltre a questo, però, il tecnico di Ostia ha assistito anche all'espulsione di Celik per un fallo da dietro su Leao e all'infortunio di Lukaku. L'attaccante belga si è fermato in occasione del gol di Dybala. Problemi fisici per il numero 90 giallorosso. Al suo posto è entrato Tammy Abraham, di recente tornato in campo dopo l'infortunio al crociato dello scorso 6 giugno.

Infortunio Lukaku: cosa è successo e le condizioni

Al 22' Lukaku si fionda su un pallone profondo e duella di fisico con Gabbia. Dopo aver resistito all'urto del centrale, cade a terra, ma riesce a tenere l'equilibrio rialzandosi e poi servendo Pellegrini in area. Proprio in quel momento, in cui si è sforzato per tornare in piedi e non perdere l'occasione di fare qualcosa di buono, Lukaku ha caricato tutto il peso sulla gamba destra. Per ora si sa solo che il muscolo interessato è il flessore della coscia destra, quella di appoggio per il belga.

Ma gli esami a cui si sottoporrà nei prossimi giorni dimostreranno la reale entità dello stop fisico.