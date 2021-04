11 Aprile 2021

di Alberto Mauro

(Lettura 2 minuti)







Szczesny 6,5: Bravo su Scamacca nel primo tempo, reattivo su Pjaca nella ripresa

Cuadrado 6,5: Si beve Rovella e offre a Kulusevski l’assist (13° stagionale) del vantaggio

De Ligt 5: Perfetto fino alla leggerezza su Scamacca nel finale di primo tempo, nella ripresa scivola su Scamacca che accorcia le distanze, errore grave.

Chiellini 5,5: Sbavatura in compartecipazione con de Ligt su Scamacca, soffre Pjaca

Danilo 7: Gioca semplice, sempre lucido, poi trasloca a destra pescando l’assist per McKennie

Kulusevski 6,5: Sinistro chirurgico per l’1-0, ottima intesa con Cuadrado ma nella ripresa sbaglia qualche soluzione in contropiede

Bentancur 6: Attento e efficace.

Rabiot 6: Solido e dinamico, si inserisce anche più del solito

Chiesa 6 Break rabbioso su Radovanovic che spacca la partita e propizia il 2-0, ha l’occasione di chiuderla ma non trova il colpo del ko

Morata 6 Torna al gol, approfittando di un deviazione sottoporta sul palo di Ronaldo,

Ronaldo 5: Un palo che si trasforma in assist per Morata, svaria su tutto il fronte e sfiora il gol con un tiro fuori dopo un’azione personale. E al fischio finale di toglie la maglia e la getta a terra.

(Alex Sandro 5,5)(McKennie 7: Chiude la partita sul filo del fuorigioco)(Dybala 6)(Arthur ng)(Ramsey ng)

Pirlo 6,5 Trova solidità, intensità ed equilibrio con la seconda vittoria consecutiva. E’ tornata la Juve?

Perin 5,5 Fa quello che può ma fatica ad arginare la Juve, ottimo su un tiro pericoloso di Rabiot

Masiello 5 Quando la Juve accelera va in affanno

Radovanovic 4,5 Perde il pallone sanguinoso del 2-0 Juve su Chiesa, in grande difficoltà

Criscito 5 Soffre parecchio in fase di non possesso

Biraschi 6 Regge fino al terzo gol juventino

Rovella 5 Cuadrado lo salta netto nell’azione del vantaggio, spesso è in ritardo

Badelj 6 Tra i più lucidi in mezzo, anche in ripartenza

Behrami 5,5 Fatica ad emergere

Zappacosta 6: Buon primo tempo, esce per un problema muscolare

Pandev 5,5 Si sacrifica per la squadra ma non incide in area avversaria

Scamacca 6,5 Si divora un’occasione colossale a fine primo tempo, non sbaglia l’1-2 di testa

(Ghiglione 5 Tiene in gioco McKennie)(Pjaca 5 Si divora un gol fatto)(Zajc 6)(Shomurodov 5,5)(Melegoni ng)

Ballardini 5,5 Dopo il gol di Scamacca il Genoa ci crede, ma la Juve la chiude quasi subito.