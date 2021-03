PAGELLE JUVE

Szczesny 7 Demiral lo salva su Marchizza, chiude con una clean sheet parando il rigore di Galabinov nel finale

Danilo 6,5 Il più lucido in fase difensiva, l’esperienza gli consiglia sempre la cosa giusta da fare

Demiral 6 Provvidenziale sulla botta di Marchizza e deviazione decisiva anche nella ripresa, irruento ma efficace

Alex Sandro 6 Si adatta da centrale, rischia grosso in avvio di ripresa con un passaggio rivedibile, ma tiene botta

Frabotta 6 Un giallo dopo 11 minuti lo frena, frana su Vignali, poi bada a difendere

Chiesa 7 Il più attivo anche nei momenti di apnea, porta su la squadra, punta l’uomo e crea occasioni

Bentancur 6 Primo tempo opaco, nella ripresa cresce di intensità e trova qualche spunto interessante

Rabiot 5 Non riesce a sfruttare il suo potenziale fisico e tecnico

McKennie 6 Propositivo e agile, ma si vede che non è ancora al 100%

Ronaldo 6,5 Alla prima occasione centra in pieno il palo, nella ripresa sigla il 3-0 agganciando Pelé a 767 gol in carriera

Kulusevski 6 Innesca Ronaldo nell’azione del palo, ci mette la voglia ma a tratti è impreciso

(16’ st Bernardeschi 7 Ingresso in campo determinante, due assist); (27’ st Ramsey ng), (16’ st Morata 7 La sblocca un minuto dopo l’ingresso in campo, provvidenziale); (43’ st Di Pardo ng)

Pirlo 6,5 Accorcia momentaneamente a -7 dall’Inter ma soprattutto torna alla vittoria dopo il pareggio di Verona. Le assenze sono pesanti, ma dalla Juve ci si aspetta di più, dal punto di vista del gioco e della solidità.

PAGELLE SPEZIA

Provedel 7

Vignali 5

Terzi 6

Erlic 6

Marchizza 6

Estevez 5

Leo Sena 5

Maggiore 5,5

Farias 5,5

Nzola 5

Gyasi 5

(40’ st Bastoni ng); (40’ st Agoume ng),(27’ st Acampora ng); (27’ st Verde ng), (27’ st Galabinov 5)

Italiano 5,5

Ultimo aggiornamento: 23:04

