3 Aprile 2021

di Alberto Mauro

PAGELLE TORINO

Sirigu 6,5 Ottimi riflessi in avvio, poi salva su Morata. Il gol di Chiesa gli passa in mezzo alle gambe, si riscatta con un miracolo nel secondo tempo su colpo di testa di Ronaldo.

Izzo 5,5 Chiesa lo manda in tilt, poi si riprende

Bremer 6,5 Il migliore della difesa, non sbaglia praticamente nulla

Buongiorno 6 In difficoltà su Ronaldo ma tiene botta

Vojvoda 5,5 Ordinato ma poca intraprendenza

Rincon 6,5 Vince il duello con Bentancur, gioca a tutto campo

Mandragora 6,5 Buona occasione in avvio, innesca il vantaggio con il tiro respinto da Szczesny.

Ansaldi 6 E’ spesso pericoloso, arriva sempre sul fondo

Verdi 6 Lotta e corre, con strappi e ripartenze decisive.

Belotti 6 Combatte con de Ligt, conquista falli e punizioni, si sacrifica

Sanabria 8 Doppietta indimenticabile: primo gol da rapace, nella ripresa approfitta di un regalo di Kulusevski

(Lukic 5,5)(Zaza 6)(Baselli ng)

Nicola 6,5 Imbriglia la Juve e schianta Pirlo fino alla zampata di Ronaldo. Un punto d’oro

PAGELLE JUVE

Szczesny 5 Due errore gravi che costano due gol: la respinta sul missile di Mandragora e la papera sul 2-0 di Sanabria, nel finale salva con un riflesso straordinario su Sanabria

Cuadrado 5,5 Buone idee ma viaggia col freno a mano

de Ligt 5,5 Rischia con un intervento scomposto in area su Belotti, lo francobolla, ma offre poca resistenza a Sanabria sul secondo gol

Chiellini 6 Vince i duelli con esperienza, sempre in posizione

Alex Sandro 5 Routine, fiaccata dalla dormita sul secondo gol di Sanabria

Kulusevski 4 Non incide e finisce per girare a vuoto, errore imperdonabile sul secondo gol di Sanabria

Danilo 5,5 Riconfermato a centrocampo, ci mette quantità e qualche giocata apprezzabile ma non lascia il segno

Bentancur 5,5 Parte forte, poi perde il duello con Rincon, ci prova con un bel tiro (palo) nel finale

Chiesa 6,5 Il nuovo punto fermo della Juve: 10 gol in bianconero solo nel 2021

Ronaldo 6 Buon spunto in avvio, partita anonima fino alla zampata del pareggio, esce scuotendo la testa

Morata 5,5 Passaggio decisivo per l’1-0 di Chiesa, nel finale di primo tempo sfiora il gol con un colpo di testa disinnescato da Sirigu

(Bernardeschi 5,5)(Ramsey 5)(Rabiot ng)

Pirlo 5 Parte forte, poi la Juve si spegna, incassa due gol e viene salvata da Ronaldo nel finale. Troppo poco per tenere il passo delle dirette concorrenti