14 Marzo 2021

di Francesco Caruso

(Lettura 5 minuti)







Pagelle Cagliari-Juve

CRAGNO 5,5

Non impeccabile in occasione del rigore che ha portato sul 2 a 0 la Juventus, Cragno è stato poco reattivo anche in occasione della terza marcatura di Cristiano Ronaldo. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più.

CEPPITELLI 5,5

Anche il centrale umbro è stato travolto dal ciclone Ronaldo e non è riuscito a contrastare il portoghese in occasione del primo gol, lasciando Nandez in marcatura su CR7: troppi i centimetri di differenza. Prestazione nella media dei compagni di reparto.

GODIN 6

Mezzo punto in più in pagella per la reazione d'orgoglio nel finale di partita, quando Godin ha provato a trascinare i compagni in una rimonta ormai impossibile. Qualche sbavatura in marcatura rispetto alle recenti prestazioni.

RUGANI 5,5

L'ex è partito bene ma poi ha subito la furia agonistica di Ronaldo. Ubriacato di finte in occasione del terzo gol del portoghese Rugani ha finito in anticipo la partita sostituito da Pereiro.

ZAPPA 6

La prestazione dell'esterno scuola Inter non è stata una delle migliori di questo campionato, ma abbastanza da strappare almeno la sufficienza. Bello l'assist per il gol di Simeone.

MARIN 6

Nonostante l'arrivo di tanti centrocampisti nel mercato di gennaio il rumeno è diventato un titolare inamovibile del centrocampo dei sardi e anche oggi in parte ha dimostrato le sue qualità. Piede educato e buon tiro, stasera Marin meritava il gol.

DUNCAN 5,5

Troppi i palloni persi dal ghanese nel cuore del centrocampo dei sardi, uno di questi ha dato il via all'azione che ha portato alla terza marcatura dei bianconeri. Ha lasciato il campo anzitempo senza troppi rimpianti per Semplici.

NAINGGOLAN 6

Ci ha messo l'impegno, ma il miglior Nainggolan è ancora un lontano parente. Alla vigilia del match semplici gli ha chiesto di diventare il trascinatore della squadra, ma per il belga-indonesiano non è ancora il momento giusto.

NANDEZ 6

Tanto corsa e dinamismo e una duttilità tattica che gli ha permesso anche di rendere nella fascia opposta a quella abituale, ma Nandez in fase offensiva ha pasticciato parecchio. Almeno due ottime occasioni da gol non sfruttate a dovere nel primo tempo.

JOAO PEDRO 5,5

Quando il goleador principe non entra mai in partita è difficile pensare di fare punti con la Juventus, Joao Pedro stasera non era in giornata. L'unica traccia del brasiliano in occasione del gol di Simeone, ma nulla più. Troppo poco.

SIMEONE 6

Il "cholito" si è come sempre fatto in quattro, sradicando palloni ai portatori di palla avversari e cercando di rendersi incisivo in zona gol. Alla fine la rete, meritatissima è arrivata, dopo quasi cinque mesi.

KLAVAN 6

E' entrato nella ripresa al posto di Ceppitelli ed è riuscito a fare meglio del compagno, limitando Morata e CR7.

PEREIRO 6

Buon impatto sulla partita per l'uruguiano che negli ultimi 10 minuti ha provato a riaprire il match con due potenti conclusioni da fuori area senza fortuna.

ASAMOAH 6

Ha cercato di collaborare all'abbozzo di forcing finale dei sardi, ma non è riuscito a trovare lo "strappo" importante.

DEIOLA 5,5

Entrato al posto di Duncan non è riuscito a fare meglio del ghanese.

CERRI 5,5

Discorso simile a quello fatto per Deiola, Cerri doveva dare la carica giusta per tentare l'ultimo assalto ma non ha praticamente toccato palla.

ALL. SEMPLICI 6

La sua squadra non ha mostrato la grinta e la concentrazione necessarie per affrontare un avversario del calibro della Juventus. I correttivi e il discorso fatto negli spogliatoi nell'intervallo hanno fatto cambiare rotta ai rossoblù: troppo tardi.

SZCZESNY 6

Spettatore non pagante nel primo tempo, il portiere polacco è stato invece chiamato in causa nella ripresa rispondendo sempre presente. Attento e reattivo in occasione delle conclusioni di Marin e Pereiro.

CUADRADO 6,5

Prestazione non delle migliori per il "pendolino" colombiano, che ha tuttavia ha giocato una partita attenta e propositiva, come sempre. Dopo i 120 minuti di Champions Pirlo lo ha fatto rifiatare concedendogli di fare la doccia con 10 minuti di anticipo.

DE LIGT 6

I giocatori del Cagliari non impensieriscono l'olandese che nel primo tempo come tutta la difesa bianconera sonnecchia. Qualche pensiero in più glielo dà Simeone nel secondo tempo, ma senza compromettere il sei in pagella.

CHIELLINI 6

Buon rientro dopo l'assenza in Champions, Chiellini ha diretto bene la difesa fino al cambio con Bonucci. Nessuna responsabilità in occasione del gol di Simeone.

ALEX SANDRO 6

Primi trentacinque minuti di normale amministrazione per il brasiliano, che non ha affondato come suo solito nella fascia. Partita sufficiente fino al cambio forzato del primo tempo.

KULUSEVSKI 6

Pochi "strappi" per lo svedese che attraversa un momento di calo. Pirlo gli ha concesso tutta la partita ma il numero 44 non si è mai reso seriamente pericoloso.

DANILO 6,5

Ha giocato in un ruolo non suo senza sbagliare quasi nulla, il brasiliano ha ripagato Pirlo per la scelta. Tanta sostanza, ma anche qualche giocata di qualità

RABIOT 6,5

Instancabile, un carro armato nel cuore del centrocampo bianconero, il francese ha anche sfiorato la terza marcatura consecutiva dopo i gol alla Lazio e al Porto. E pensare che fino a qualche mese fa si parlava di cessione.

CHIESA 6

Non è riuscito a ripetere la scintillante prestazione di coppa, ma Chiesa ha messo comunque a disposizione corsa e sacrificio. Al resto ci ha pensato Ronaldo.

MORATA 6

Discorso simile a quello fatto per Chiesa, Morata ha assistito alla prestazione super del compagni di reparto limitandosi a fare lo stretto necessario. Nonostante tutto nella ripresa ha avuto in contropiede la chance per timbrare il cartellino, ma si è addormentato sul pallone consentendo il recupero a Nandez.

RONALDO 8

Prestazione super per il portoghese, indemoniato e inferocito dopo le critiche ricevute in settimana. Una tripletta, gol su rigore, di testa e su azione, che forse non sarà memorabile come quella di Champions di due anni fa contro l'Atletico, ma tanto è bastato per rispedire le critiche al mittente.

ARTHUR 6

Entrato a otto minuti dalla fine per far rifiatare Cuadrado ha aiutato i bianconeri ad addormentare il finale di gara.

BONUCCI 6

Staffetta con Chiellini dopo le fatiche di Champions, Bonucci ha giocato una partita attenta ed è riuscito insieme a De Ligt a limitare i tentativi di tornare in partita da parte degli attaccanti del Cagliari.

BERNARDESCHI 5,5

Entrato al posto di Alex Sandro ha giocato una partita non all'altezza delle prestazioni che da lui ci si aspetta. L'ex viola si è perso Zappa in occasione dell'azione che ha portato al gol Simeone.

FRABOTTA 6

Entrato al posto di Chiesa negli ultimi dieci minuti di gara si è limitato a non strafare per permettere alla difesa bianconera di non subire altri gol.

MCKENNIE 6

Si è fatto notare per una incursione offensiva che meritava miglior fortuna a pochi minuti dal suo ingresso in campo e per qualche inutile battibecco con gli assistenti di gara.

PIRLO 6,5

Dopo la batosta dell'eliminazione in Champions e i tanti discorsi che l'hanno riguardato per l'ex regista della Nazionale non era facile riprendere subito in pugno la situazione. Pirlo ci è riuscito aggrappandosi anche al suo fuoriclasse CR7 e mettendo in campo una squadra motivata e grintosa. Buona la scelta Danilo a centrocampo.