21 Marzo 2021

di Alberto Mauro

PAGELLE JUVENTUS

Szczesny 6 Sbroglia un pasticcio di de Ligt in avvio, freddato da Gaich

Danilo 5 Sfiora il vantaggio ma Barba si immola, prova a contrastare Gaich ma la frittata è di Arthur

Bonucci 5 Lapadula lo fa soffrire, poco reattivo nell’azione del vantaggio del Benevento

de Ligt 5 Rischia con uno scivolone iniziale in area, fa a sportellate ma abbastanza impreciso

Bernardeschi 4,5 Fuori giri, spesso in ritardo e quasi sempre impreciso

Chiesa 5,5 Ci mette corsa e carattere ma non trova la zampata decisiva, protesta per un rigore quanto meno dubbio, non concesso da Abisso

Arthur 4 Possesso palla ordinato, errore ingiustificabile e gratuito che costa la sconfitta

Rabiot 5 Prova a mettere ordine in mezzo al campo, ci riesce solo a tratti, troppo leggero

Kulusevski 5,5 I cross arrivano solo dai suoi piedi, qualche spunto ma poca qualità

Morata 4 Bel sinistro a incrociare sul quale si supera Montipò, altra grande occasione su respinta di Montipò, alta, poi sparisce dal campo

Ronaldo 5,5 Sfiora il vantaggio in avvio con un diagonale fuori di un soffio, poi ingaggia un duello personale con Montipò che però gli prende tutto

(Bentancur 5)(McKennie 5,5)

Pirlo 4,5 Bruttissima Juve, partita sbagliata completamente sotto ogni aspetto. La sensazione è che con l’addio alla Champions ora manchino gli stimoli, lo scudetto è andato.

PAGELLE BENEVENTO

Montipò 7 Nel primo tempo ottimi riflessi su Morata, de Ligt e Ronaldo. Nella ripresa para tutto, indistintamente, compreso Barba

Tuia 7 Controlla bene e si immola di testa su una rovesciata in area di Ronaldo nel finale, sempre lucido

Barba 6,5 Salva un gol fatto su Danilo, in scivolata, rischia l’autogol nella ripresa ma Montipò ci mette una pezza

Caldirola 6,5 Incrocio Kulusevski e regge il confronto, concedendo pochissimo

Improta 6 Mette in difficoltà Bernardeschi, e copre bene

Hetemaj 6,5 Carattere e tecnica, a centrocampo comanda

Viola 6 Un po’ timido ma decisivo nella manovra di Inzaghi

Ionita 6,5 Manca il tocco vincente in area Juve da 1 metro, reattivo fino al ‘90

Foulon 6 Un tocco maldestro in area induce Abisso al consulto Var, niente rigore.

Lapadula 6,5 Lotta contro Bonucci e de Ligt, pressa senza sosta. Gli manca la zampata

Gaich 7 Corre lotta e trova anche un gol pesantissimo per la salvezza, per nulla semplice, su errore clamoroso di Arthur

(Caprari 6)(Tello ng)(Dabo ng)(Di Serio ng)

Inzaghi 7 La prepara bene, pressing alto e squadra reattiva e propositiva. E al fischio finale festeggia su un campo che conosce fin troppo bene dai tempi della Juventus.