Napoli, Samardzic a un passo: all'Udinese 25 milioni, trattativa ai dettagli

La trattativa che porta Lazar Samardzic al Napoli continua ad avanzare con le parti che ormai sono arrivate ai dettagli. A riportarlo è Sky Sport che ha fatto luce sullo stato dell'affare che porterebbe il serbo in Campania. Arrivato all'Udinese dal RedBull Lipsia nell'agosto 2021, in queste due stagioni e mezzo si è fatto notare in Serie A per le sue abilità palla al piede. Fino ad ora sono 9 le reti segnate nel campionato italiano con un totale di 8 assist.

Le cifre dell'affare

L'Udinese chiede circa 25 milioni per lasciar partire il classe 2002 e De Laurentiis sta cercando di ottenere uno sconto dal club bianconero. Il suo arrivo, però, è necessario per Mazzarri che ha perso Eljif Elmas proprio qualche giorno fa.

Il macedone ha accettato l'offerta del Redbull Lipsia, nonostante fosse il terzo capocannoniere dell'anno dello scudetto, e si è trasferito a inizio mese.