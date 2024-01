Pasquale Mazzocchi, chi è il terzino a un passo dal Napoli: età, carriera e ruolo

In questi primi giorni di calciomercato invernale, il Napoli si sta muovendo molto tra uscite ed entrate. La mancata proroga del Decreto Crescita costringe il club a stare attento alle spese e per questo motivo Meluso ha deciso di guardare in Serie A. Il nome per blindare la fascia è quello di Pasquale Mazzocchi, terzino destro della Salernitana che piace a diversi club italiani. Gli azzurri, però, hanno messo la freccia e hanno trovato l'accordo con gli amaranto per circa 3 milioni.

