Scudetto Napoli, il Comune non chiederà di spostare la partita con la Salernitana

Il Napoli a un passo dal terzo scudetto della sua storia. Gli azzurri potrebbero cucire il tricolore sul petto già domenica, ma tutto dipenderà dal risultato di Inter-Lazio. Se la squadra di Spalletti vince sabato con la Salernitana e, il giorno dopo, i biancocelesti non riescono ad agguantare i tre punti a San Siro, la vittoria dello scudetto sarebbe matematica.

E la non contemporaneità delle due partite spaventa il consiglio comunale per ragioni di ordine pubblico. Tuttavia, apprende la Adnkronos da fonti del Comune partenopeo, nessuna richiesta di spostare Napoli-Salernitana è partita dal sindaco Gaetano Manfredi. Il primo cittadino napoletano è impegnato a valutare tutte le proposte nell'ottica di garantire l'ordine pubblico in città nel giorno, ormai prossimo, dei festeggiamenti. Tra l'altro, si sottolinea da Palazzo San Giacomo, la decisione su un eventuale posticipo della partita spetterebbe alla Lega Serie A, che dovrebbe a sua volta valutare una richiesta presentata da uno dei due club interessati, richiesta che al momento non è sul tavolo.

Napoli-Salernitana, la richiesta del consigliere comunale

Il consigliere comunale di Napoli, Gaetano Simeone, presidente della commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile della città aveva inviato una lettera tra gli altri al Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al questore, Alessandro Giuliano, e al sindaco, Gaetano Manfredi: «In considerazione della oramai probabile ed imminente vittoria dello scudetto da parte della squadra partenopea - si legge - ed al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza e di prevenire eventuali episodi incresciosi dovuti al caos che si potrebbe generare durante la due giorni prevista per gli incontri di calcio della 32sima giornata di Serie A, si chiede di valutare l’opportunità di discutere al tavolo sulla sicurezza, con la partecipazione anche della Figc, per considerare il posticipo della gara di campionato Napoli-Salernitana, in programma sabato 29 aprile 2023 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona, alla giornata di domenica 30 aprile 2023 alle ore 12:30, in concomitanza con l’incontro di calcio Inter-Lazio».