Continua la festa a Napoli, processione sotto il murale di Maradona

A Napoli continua la festa per il terzo scudetto del club azzurro. Centinaia di tifosi hanno celebrato il tricolore con una processione sotto il murale di Maradona, ai quartieri spagnoli. Tanti cori per la squadra e per i "nemici" juventini. (LaPresse)