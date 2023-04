Napoli sempre più vicino allo Scudetto: le immagini della festa

A Napoli è iniziata la festa per lo Scudetto, il terzo della storia del club partenopeo. Dopo la vittoria di ieri contro la Juventus a Torino per 1-0, la squadra Azzurra è stata accolta da 10mila tifosi all'aeroporto Napoli-Capodichino. Alcuni calciatori, come Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, hanno ripreso le immagini della folla in delirio dal bus. La festa è esplosa anche per le vie della città con cori e fumogeni. Alla squadra di Sarri manca pochissimo per vincere il campionato, 33 anni dopo la conquista dell'ultimo tricolore. Per la vittoria matematica il Napoli dovrebbe vincere con la Salernitana sabato 29 aprile e la Lazio, seconda in classifica, dovrebbe pareggiare o perdere contro l'Inter nel match di domenica 30 aprile. (LaPresse)