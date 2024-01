Napoli-Salernitana: dove vederla, orario e probabili formazioni

Derby camopano nella ventesima giornata di Serie A, con Napoli e Salernitana che si affrontano al Diego Armando Maradona. Gli azzurri arrivano in emergenza dopo la sconfitta per 3-0 contro il Torino e un ruolino di due scivoloni (uno contro la Roma) e un pareggio contro il Cagliari. Gli amaranto, invece, sono ultimi in classifica e arrivano dalla sconfitta con la Juventus.

