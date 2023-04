Napoli, quando vince lo scudetto? Salernitana e Inter-Lazio, le combinazioni e la data della possibile festa

Il Napoli domenica prossima alle 14.30 potrebbe aver vinto lo scudetto. Le scaramanzie ormai non hanno più patria neanche vicino al Vesuvio, perché tutti aspettano solamente una festa dopo un campionato dominato. La vittoria contro la Juventus nobilita ancor di più il percorso della squadra di Spalletti: dopo 33 anni gli azzurri tra una settimana potrebbero tornare a festeggiare uno scudetto che manca dai tempi di Maradona. Tra i tifosi sono già partiti i conti: quando si potrà festeggiare?

Napoli-Salernitana e Inter-Lazio: cosa deve succedere

I conti in realtà sono semplici: il Napoli deve vincere la sua partita contro la Salernitana (sabato alle 15 al Maradona) per andare così a 81 punti. La Lazio, seconda in classifica, gioca domenica alle 12.30 a San Siro contro l'Inter: se non dovesse vincere potrebbe al massimo raggiungere quota 62 punti, e quindi a 19 punti di distanza dalla prima in classifica. Con 6 partite ancora da giocare e 18 punti in palio, raggiungerla sarebbe impossibile. Napoli si è colorata già da qualche settimana, ora aspetta solamente la festa. E la data cerchiata in azzurro è quella del 30 aprile.