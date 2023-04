Napoli-Salernitana, cambia l'orario della sfida scudetto: si gioca domenica alle 15. Manca solo l'ufficialità

Cambia l'orario della partita scudetto Napoli-Salernitana. La gara si giocherà domenica alle 15 anziché sabato allo stesso orario. Un rinvio di 24 ore dovuto a motivi di ordine pubblico: è arrivato l'ok del Casms (il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive), l'organo operativo che si è riunito oggi e che ha accolto la richiesta del Prefetto Claudio Palomba per lo spostamento a domenica. La partita che potrebbe assegnare lo scudetto agli azzurri slitta dunque di 24 ore. L'eventuale festa resta però subordinata al risultato di Inter-Lazio: in caso di vittoria dei biancocelesti a San Siro, anche un successo della squadra di Spalletti non consegnerebbe agli azzurri lo scudetto matematico. Rovinando così anche la festa.