Napoli-Salernitana: dove vederla, orario e probabili formazioni

Domani al Diego Armando Maradona va in scena la ventesima giornata di Serie A con Napoli-Salernitana a infiammare il sabato pomeriggio. Gli azzurri arrivano alla sffida con diversi indisponibili, come ha affermato lo stesso Walter Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Su tutti, si fa sentire l'assenza di Victor Osimhen, partito nei giorni scorsi per raggiungere la Nigeria in Coppa d'Africa. Stesso problema per Filippo Inzaghi che ha perso Jovane Cabral e Lassana Coulibaly. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Salernitana, l'orario e dove vederla.

Napoli, Mazzarri chiede il massimo contro la Salernitana: «Il ritiro? Ho goduto perché ho potuto lavorare. È il momento dei sacrifici»

Dove vederla e orario

Napoli-Salernitana apre la ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Al Maradona, l'orario del fischio d'inizio è alle 15 e sarà trasmessa in diretta tv. Chi si sta chiedendo dove vedere la partita può farlo su Dazn, che riprende in tempo reale la gara. Questa sarà disponibile anche in streaming sull'app ufficiale Dazn.

Proabili formazioni Napoli-Salernitana

Mazzarri e Inzaghi hanno già pensato alle probabili formazioni che scenderanno in campo per la 20ª di Serie A. Il Napoli ha diversi indisponibili, con Ostigard che potrebbe anche giocare nel quartetto difensivo e Simeone in avanti, mentre la Salernitana si aggrappa ai soliti nomi visti gli infortuni dei titolari. Ballottaggio in avanti con Ikwuemesi che incalza Simy, anche se l'ex Crotone è in vantaggio.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Cajuste, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

All. Mazzarri.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Legowski, Martegani, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All. F. Inzaghi.

L'arbitro della partita

Napoli-Salernitana è stata affidata a Livio Marinelli di Tivoli, mentre ad assisterlo come assistenti saranno Lo Cicero e Vecchi. Marchetti ricoprirà il quarto uomo, mente in sala Var ci sono Di Bello e Chiffi come Avar. Con Marinelli, il Napoli ha vinto quattro volte, perso due e ottenuto un pareggio.

Arbitro : Marinelli;

: Marinelli; Assitenti : Lo Cicero-Vecchi;

: Lo Cicero-Vecchi; Quarto uomo : Marchetti;

: Marchetti; Var : Di Bello;

: Di Bello; Avar: Chiffi.