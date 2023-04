Napoli-Salernita, ora è ufficiale: si gioca domenica alle 15. Slittano anche altre due partite

Adesso è ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato che Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle 15, anzichè sabato. Slitta anche Udinese-Napoli, valevole per la 33esima giornata che si disputerà giovedì alle 20.45 anzichè martedi. Posticipata a lunedì 8 maggio anche la partita Udinese-Sampdoria.

La festa scudetto

La festa scudettp, se la Lazio non vincesse a Milano e il Napoli battesse la Salernitana, sarebbe allo stadio Maradona, già esaurito da tempo, ma esploderebbe subito in tutti gli altri quartieri della città, da Piazza Trieste e Trento, luogo tradizionale dei festeggiamenti, a Piazzetta Maradona il nuovo luogo di passione sul tema. Il Comune istituirà una zona rossa pedonalizzata, dalle 12 di domenica alle 4 del mattino, con il rafforzamento del trasporto pubblico «per evitare le scorribande di auto e moto e garantire una festa in sicurezza».