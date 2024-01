Napoli-Salernitana, si ferma Zielinski nel riscaldamento: cosa è successo

Tegola a pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Salernitana. A pochi minuti dall'inizio della ventesima giornata di Serie A, Mazzarri si ritrova a dover rinunciare a Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco non scenderà in campo a causa di un problema fisico che lo costringe a saltare la gara. Nuova emergenza per il tecnico che, comee riporta Dazn, perde l'ex Empoli per un affaticamento muscolare.

Zielinski verso l'addio

In questi ultimi giorni si è parlato molto di Zielinski che potrebbe lasciare la squadra dopo le voci dell'estate.

Il ventinovenne era vicino alla Juventus, ma tra luglio e agosto l'affare non si è concretizzato con il polacco che è rimasto a Castel Volturno. Ora che mancano solo sei mesi alla fine del contratto, ivnece, sono aumentate le voci che lo vedono lontano da Napoli, con l'Inter che lo segue con inssistenza.