Napoli-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

La vittoria del Milan contro il Torino impone un solo risultato al Napoli di Luciano Spalletti: i tre punti, a sua volta. Dopo il mezzo inciampo contro la Roma domenica all'Olimpico, i partenopei possono riprendere il cammino e continuare a sognare. La parola "scudetto", per gli scaramantici azzurri, forse è ancora troppo, ma passa anche dalla sfida contro il Bologna, proprio di giovedì. Se sarà turnover ancora non si sa, perché il tecnico toscano, che al Diego Armando Maradona siederà solo in tribuna per l'espulsione contro i giallorossi, non ha fatto trapelare nulla. Per quanto riguarda, invece, gli undici di Sinisa Mihajlovic, il serbo non ha Marko Arnautovic, che rimarrà a casa per un problema, e potrebbe affidarsi a Emanuel Vignato per fare coppia con Musa Barrow al centro dell'attacco.

Napoli-Bologna, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): 25. Ospina; 22. Di Lorenzo, 13. Rrahmani, 26. Koulibaly, 6. Rui; 99. Anguissa, 8. Fabian, 20. Zielinski; 11. Lozano, 9. Osimhen, 24. Insigne. All. Domenichini

BOLOGNA (3-5-2): 28. Skorupski; 29. De Silvestri, 17. Medel, 6. Theate; 11. Skov Olsen, 8. Dominguez, 30. Schouten, 32. Svanberg, 3. Hickey; 55. Vignato, 99. Barrow. All. Mihajlovic

Dove vederla in tv e diretta streaming

Napoli-Bologna delle 20:45 di giovedì 28 ottobre sarà disponibile su Dazn e su Sky, ai canali di riferimento: Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite). La diretta sarà visibile in streaming su SkyGo, mentre la testuale sarà leggibile sul sito del Messaggero.it.