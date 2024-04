Ferguson, stagione finita per lo scozzese del Bologna: lesione del legamento crociato

Brutte notizie per il Bologna di Thiago Motta che perde Lewis Ferguson. Stagione finita per il centrocampista scozzese che ha rimediato la lesione del legamento crociato e sarà costretto a operarsi. Una perdita molto pesante per il club rossoblù che, in piena corsa Champions, dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori chiave in questo rush finale. Ferguson, che fino ad ora aveva collezionato 6 gol e 3 assist, sarà costretto a saltare anche l'Europeo con la Scozia e dovrà lavorare tutta l'estate per recuperare dal grave infortunio.

La nota ufficiale del Bologna

«Gli esami cui è stato sottoposto Lewis Ferguson in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato.

Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero».

Gli scenari di mercato

Pur non essendo ancora noti i tempi esatti di recupero, Ferguson non tornerà in campo prima di 5-6 mesi. L'infortunio del centrocampista scozzese potrebbe compromettere anche le questioni che lo riguardano in chiave calciomercato. In Serie A sono tante le pretendenti per il classe '99 ma il grave infortunio potrebbe frenare qualsiasi tipo di trattativa col Bologna. Napoli e Juventus hanno già sondato il terreno per Ferguson ma a questo punto potrebbero virare su altri profili.