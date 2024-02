Jovic espulso in Monza-Milan per una manata Izzo, necessario il Var: cosa è successo

Serata da dimenticare per il Milan che chiude la partita con il Monza in dieci. Al 52', infatti, Luka Jovic è stato espulso a causa di un comportamento violento. Il giocatore inizialmente era stato solo ammonito da Colombo, che non aveva notato il suo contatto con Izzo. Il difensore stava marcando l'ex Fiorentina e Real Madrid, che non ha gradito la sua marcatura e ha cercato di farsi giustizia colpendolo al volto con una manata.

Cosa è successo

Inizialmente, il fischietto di Como non aveva visto la condotta antisportiva del rossonero e aveva estratto il cartellino giallo. Poi il Var ha richiamato l'arbitro per rivedere l'azione visto che c'erano i margini per un cartellino rosso. Dalle mmagini del video assistant refree è stato possibile vedere come il numero 15 avesse colpito il difensore avversario con una manata a palla lontana. È bastato poco a Colombo per valutare la situazione, ritornando in campo dopo poco e cambiando la sua decisione: rosso diretto per Jovic. Come riporta Dazn, la panchina rossonera ha anche cercato di sminuire la questione, ma Palladino e i suoi collaboratori non hanno lasciato correre il tentativo confermando le dinamiche dell'accaduto poi revisionate al Var.