Monza-Milan, Di Gregorio costretto a uscire dopo un colpo alla testa: cosa è successo

Tegola per Palladino e per i tifosi del Monza che al 37' hanno visto uscire Michele Di Gregorio dopo uno scontro in area. Il portiere era uscito per respingere un cross teso con i pugni, ma non ha trovato il pallone. Invece, l'estremo difensore dei brianzoli ha trovato solo Andrea Carboni con cui si è scontrato con la testa. Il difensore ha subito una ferita superficiale, con la pelle che si è lacerata dopo l'impatto rendendo necessario l'utilizzo di una fasciatura molto vistosa per interrompere il sanguinamento.

Infortunio pe Di Gregorio, cosa è successo

Il portiere, invece, ha avuto la peggio impattando proprio con la fronte il compagno. I medici hanno dovuto fasciare la testa del numero 16 che però, come riportano a Dazn, aveva perso per un attimo la vista. Le condizioni non rendevano possibili la sua permanenza in campo, con le telecamere che lo hanno ripreso ancora dolorante e stordito dalla forte botta. Per questo Palladino è corso ai ripari e lo ha fatto uscire sostituendolo con Sorrentino.

Questa è la quinta presenza per il ventunenne, che torna a sostituire l'ex Inter out per l'infortunio al polpaccio.