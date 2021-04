Siparietto social tra Milinkovic e Frank Matano: «Sono Lillo». E il post diventa virale

Siparietto social tra Milinkovic Savic e Frank Matano. Dopo il grande successo del programma Lol - Chi ride è fuori, su Instagram è diventato virale lo sketch in cui Lillo - uno dei partecipanti dello show - svela all'improvviso la sua identità dopo un travestimento. Solo che, incappucciato dietro ai colori della Lazio - questa volta - non c'era l'attore, bensì il centrocampista della squadra. «Ho capito che segni tanto - chiede un perplesso Frank Matano nelle stories del Sergente - ma chi sei?». Immediata arriva la risposta di Milinkovic che, sorridente, si toglie il cappuccio: «Sono Lillo». La gag tra i due è diventata subito virale e ha ricevuto in pochissimo tempo migliaia di visualizzazioni.

Ultimo aggiornamento: 18:43

