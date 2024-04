25 aprile: a borgo San Michele le celebrazioni dell'anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo

Si sono svolte questa mattina a borgo San Michele le celebrazioni dell’anniversario della liberazione dell'Italia, in memoria e in onore di tutti coloro che hanno immolato la propria vita affinché nel nostro Paese trionfassero gli ideali di democrazia e libertà.



Quest’anno, a causa dell’inagibilità del parco Falcone e Borsellino, la manifestazione celebrativa, coordinata dalla prefettura in collaborazione con il Comune di Latina e i comandi territoriali delle forze armate, ha avuto luogo nel borgo pontino, in presenza delle autorità militari, civili e religiose della provincia.



Dopo la deposizione di una corona commemorativa presso il monumento ai Caduti in largo Fabiano, hanno preso la parola il prefetto Maurizio Falco, la presidente dell’Anpi di Latina Teresa Pampena e il sindaco di Latina Matilde Celentano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA