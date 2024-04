Mercoledì 24 Aprile 2024, 23:55

TENNIS

L’amara uscita del tennista Giulio Zeppieri all’ultimo turno di qualificazione dell’Atp 1000 del Mutua di Madrid (nell’impianto della Caja Magica, nel suggestivo centro sportivo multifunzionale) per mano dell’argentino Facundo Bagnis che si è imposto 6-4, 6-4, è stata smaltita nel giro di poche ore dal talento di Latina. In occasione della presentazione, all’interno del Colosseo, dell’edizione 2024 degli Internazionali Bnl d’Italia, in programma dal 6 al 19 maggio sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma, il 22enne mancino pontino ha ricevuto la bella notizia dalla Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) presieduta da Angelo Binaghi. Sarà tra le wild card per il tabellone principale della rassegna capitolina in compagnia degli altri azzurri Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Matteo Gigante e Andrea Vavassori. “Zeppo” giocherà in main draw per la terza volta dopo la sconfitta al primo turno dello scorso anno contro Daniel Altmaier e nel 2022 contro il russo di origini armene Karen Khachanov. Non superò le qualificazioni nel 2020, battuto al turno decisivo dall’amico Lorenzo Musetti. “Ringrazio la Federazione per avermi concesso una wild card, ma prima ci vedremo a Cagliari", spiega telegraficamente Giulio, numero 141 del ranking mondiale. Il riferimento è al Sardegna Open, seconda edizione del Challenger con un montepremi di 205 mila euro, di scena dal 29 aprile al 5 maggio nella location isolana. Uno step importante per saggiare la sua condizione fisica dopo la serie di tornei in giro per l’Europa che lo ha visto protagonista non con risultati all’altezza delle aspettative. L'atleta latinense è seguito dallo staff dell’Horizon Tennis Home di Vicenza supervisionato da Max Sartori, il primo coach di Jannick Sinner. Rientrato dopo la lesione all’adduttore destro rimediata a febbraio all’Atp 500 di Dubai, Zeppieri è sceso in campo per due volte a Madrid (al primo Challenger è uscito al secondo turno contro il libanese Benjamin Hassan) e poi al Bucarest Open dove si è arreso al debutto contro il ceco Zdenek Kolar, n.225 delle classifiche. L’altra notizia positiva che arriva dagli Internazionali Bnl d’Italia riguarda il 26enne figlio d’arte formiano Giovanni Calvano (il papà-maestro Danilo è il responsabile del Tc Gianola ‘95), che ha conquistato uno dei 18 posti disponibili nella classifica generale del tour, utili per il pass del tabellone delle pre-qualificazioni. Un risultato prestigioso perché in questi tabelloni giocano solo 32 tennisti (sia nel maschile che nel femminile): 18 provenienti dalle classifiche generali delle varie tappe italiane, 10 wild card e i 4 vincitori degli ultimi quattro tornei del tour. Nel 2024 Calvano ha già disputato un poker di kermesse Itf: brillano i quarti in Iran ad inizio anno.

Andrea Gionti

