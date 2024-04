Lavorare e pensare con le mani: corsi e laboratori a Fossanova

L’EVENTO

Torna a Fossanova "Camere d'Aria", la rassegna di arte e artigianato che giunge alla sua terza edizione con due appuntamenti imperdibili: il primo dedicato all'artigianato, in programma dal 26 al 28 aprile, e il secondo all'arte contemporanea, in memoria di Emanuela Di Stefano, figura chiave per il borgo, dal 18 al 20 ottobre prossimi.

Da domani nel borgo si snoderà "Il Sentiero dei Sogni", un percorso immersivo dedicato ai laboratori di artigianato. Corsi ed esposizioni di diverse discipline, dalla pasticceria ai fiori, dai coltivatori al mercato, fino alle produzioni agricole d'eccellenza, offriranno un'esperienza unica alla scoperta dell'arte del fare. Cianotipia, composizione floreale, pasticceria, ceramica e molto altro: i laboratori di Camere d'Aria sono pensati per tutti. I più piccoli potranno cimentarsi con corsi di gioiello e miniatura al Museo Medievale, mentre gli adulti potranno sperimentare tecniche diverse, dalla stampa fotografica alla creazione di un teatrino.

Domani alle ore 19.30, il "Forno del Procoio" ospiterà un concerto di musica popolare dei "Viatores" con la voce di Laura Di Pietro, accompagnato da una cena degustazione a menù fisso.

Sabato 27 aprile, alle ore 11.30, un incontro con gli oli essenziali a cura dell'associazione "I Risvegli di Luce" con Eliana Cutini. Domenica, alle ore 11.45, un corso sul vino e gli abbinamenti con il cibo, con chiacchiere sull'olio e degustazione, a cura del "Forno del Procoio", "Azienda Agricola Albaterra", "Az. Vin. Pla" e "Azienda Montecorvino", concluderà il ricco programma del weekend.

«Questa edizione e la prossima di ottobre, che sarà l'occasione di inaugurare una nuova casa anche sede di eventi e che sarà un percorso di arte contemporanea, libri e mobilio vintage, sono per me occasioni per rincorrere i miei sogni - spiega Domitilla Verga, ideatrice del progetto - qualificare sempre più Fossanova, per restituirle con gratitudine la bellezza ricevuta, contribuire a risvegliare in molti la voglia di abitare il borgo e lavorare con le mani in questo luogo non luogo, sospeso nel tempo».

Martina Onorati

© RIPRODUZIONE RISERVATA