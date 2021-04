Milan, da Sanremo 2021 al cinema: Ibrahimovic interpreterà "Caius Antivirus" in Asterix

Zlatan Ibrahimovic interpreterà "Caius Antivirus" nel prossimo film della saga di Asterix e Obelix. Lo ha annunciato lo svedese stesso su Instagram, dove ha postato una locandina inequivocabile con caratteri romani, che richiamano proprio il film di Guillaume Canet, Middle Empire. Dai campi di calcio fino al palco di Sanremo 2021, Ibrahimovic ha da tempo abituato i suoi fan a questo genere di post. Che diventano puntualmente virali.

Il post

L'annuncio pubblicato dall'attaccante del Milan non contiene ulteriori dettagli, ma solo la pubblicazione di una foto con il nome del personaggio, che richiama parodicamente il Covid. Come lui, altre star hanno pubblicato contemporaneamente sui rispettivi account Instagram il loro ruolo futuro, che si tratti di un pilastro del fumetto di Uderzo e Goscinny o di un nuovo personaggio.

I personaggi

Per questo quinto film, Guillaume Canet interpreterà Asterix e Gilles Lellouche sarà il suo fedele amico Obélix. Pierre Richard ha annunciato che interpreterà Panoramix. Marion Cotillard, compagna nella città di Guillaume Canet, sarà Cleopatra, ruolo precedentemente interpretato da Monica Bellucci. Vincent Cassel è stato scelto per interpretare Giulio Cesare. Le riprese del film, che ha un budget di circa 60 milioni di euro, dovevano essere realizzate in parte in Cina a partire dalla primavera del 2020, ma sono state posticipate a causa del Covid.

