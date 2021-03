Siparietto social per il gol fantasma di CR7 con il Portogallo. Matic: «Proprio sulla linea»

TORINO - Il gol fantasma di Ronaldo con il Portogallo continua a far discutere, anche a distanza di giorni e di chilometri. Lo spogliatoio del Manchester United è diventato il teatro di un simpatico siparietto tra il serbo Nemanja Matic e il portoghese Bruno Fernandes, con Cristiano Ronaldo sullo sfondo. Al centro del dibattito la rete non convalidata da Makkelie a CR7 nel recupero contro la Serbia, episodio sdoganato da Matic con la foto del salvataggio sulla linea (anche se nei fotogrammi successivi la palla la oltrepassa) appiccicata sull’armadietto di Bruno Fernandes. Con la scritta eloquente che accompagna il post social: “Proprio sulla linea. E’ chiaro adesso?”. Evidentemente si scherza a Manchester, ma le scorie della nazionali non sono ancora del tutto digerite.

APPROFONDIMENTI CALCIO Il Ronaldo furioso, l'anno più difficile del... QUALIFICAZIONI Qatar 2022, Ronaldo getta la fascia e lascia il campo per un gol... TORINO Portogallo-Azerbaigian 1-0, CR7 a secco ma si complimenta con la...

Ultimo aggiornamento: 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA