Milan, idea Leonardo in panchina al posto di Gattuso

Un’idea clamorosa, una suggestione incredibile. La dirigenza del Milan sta vagliando l’ipotesi di affidare a Leonardo la panchina dei rossoneri. Nonostante le smentite, Rino Gattuso è a rischio, dopo le sconfitte rimediate nel derby contro l’Inter e in Europa League contro il Betis Siviglia. Non tanto per i due ko di fila, ma per l’atteggiamento che la squadra ha avuto in campo. Il Milan ha perso la sua grinta, la sua creatività e non sta mostrando più il bel gioco di queste ultime settimane. Segnale, forse, che qualcosa sia cambiato nel rapporto tra Gattuso e i giocatori. Così tra Antonio Conte (pista che ormai sembra si sia raffreddata), Roberto Donadoni e Arsene Wenger (vicino al futuro ad Ivan Gazidis), a Casa Milan spunta l’idea Leonardo, che nel 2009-2010 aveva già allenato i rossoneri con il suo 4-2-fantasia prendendo il posto di Carlo Ancelotti. Per ora quella del brasiliano, tornato in rossonero come dirigente questa estate, è soltanto un’ipotesi, un’idea. Anche perché Leonardo non sembra convintissimo di questa soluzione interna avendo iniziato un percorso diverso in questa sua nuova avventura rossonera. Resta il fatto che Gattuso ha davanti a sé Sampdoria e Genoa per tenersi stretta la panchina del Milan e le riunioni a Casa Milan, per decidere cosa fare, continuano.Salvatore Riggio