Fiorentina-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo aver ritrovato il successo contro Sassuolo e Torino, l'Inter di Simone Inzaghi cerca la terza vittoria consecutiva in Serie A. Sarà ospite dell Fiorentina al Franchi per sfidare una squadra finora insoddisfatta del proprio percorso in campionato: 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Il tecnico nerazzurro ha annunciato alcune assenze pesanti: non ci sarà Lukaku, indisponibili anche Handanovic e Gagliardini. Vincenzo Italiano riavrà Amrabat, ma con ogni probabilità dovrà fare a meno di Jovic, non ancora al meglio dopo l'infortunio rimediato contro il Lecce; la preoccupazione del tecnico è orientata verso la crisi da gol: La Fiorentina ha segnato solo otto reti in questo campionato, soltanto nel 1986/87 i viola hanno realizzato meno gol dopo le prime 10 partite stagionali di Serie A (sette in quel caso). In dubbio anche Maleh, vittima di un affaticamento muscolare. Calcio d'inizio alle ore 20:45 di sabato 22 ottobre.

Le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Kouamé, Gonzalez. Allenatore: Italiano

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

Dove vedere Fiorentina-Inter in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. Il match sarà visibile anche sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La diretta testuale sul sito del Messaggero.