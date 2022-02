Coppa Italia, Milan-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Esaltate dal successo nell'ultimo turno di Serie A, Milan e Lazio cercano ora il passaggio del turno in Coppa Italia e l'accesso alle semifinali del torneo. La squadra di Pioli vola sulle ali dell'entusiasmo dopo la rimonta nel derby che ha riaperto la lotta per lo scudetto, gli uomini di Sarri hanno invece dimostrato carattere e personalità portando a casa una rotonda vittoria esterna contro una diretta pretendente per l'Europa: entrambe si presentano a San Siro in un ottimo stato di forma. Rossoneri verso la riconferma della squadra che ha battuto l'Inter, con Giroud costretto agli straordinari vista l'assenza di Ibra; biancocelesti che si affidano a soliti Immobile e Milinkovic, più Pedro che Felipe Anderson per una maglia dal 1'.

APPROFONDIMENTI CALCIO Coppa Italia, gli arbitri dei quarti COPPA ITALIA Lazio, Luis Alberto recuperato SERIE A Lazio e Fiorentina al "Franchi" si giocano l'Europa

Segui la diretta di Milan-Lazio

Milan-Lazio, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida di Coppa Italia Milan-Lazio, in programma alle 21.00 allo stadio Meazza in San Siro di Milano, sarà visibile in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre la diretta testuale del match sarà disponibile sul sito web del Messaggero.