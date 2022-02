Lazio, Luis Alberto recuperato. Gestione per Milinkovic e Patric in ottica Milan

È iniziata ufficialmente una nuova settimana di lavoro per la Lazio. I biancocelesti stanno per cominciare un tour de force che passando entrambi i turni di Coppa Italia ed Europa League potrebbe addirittura protrarsi sino a fine marzo. Senza guardare troppo al futuro però Sarri preferisce guardare partita per partita, lo ha ricordato anche nella conferenza pre Fiorentina: «Ora pensiamo alla gara di domani, poi si penserà alle altre». Sarà questo il leitmotiv delle prossime settimane.

Lazio, Luis Alberto in gruppo. Gestiti Milinkovic e Patric, mentre Acerbi...

Intanto in seguito allo scarico di ieri mattina a ranghi ridotti quest’oggi il Comandante ha recuperato quasi tutti. Luis Alberto dopo i crampi di Firenze ha svolto un lavoro differenziato assieme agli altri titolari. Per tutti torello, attivazione atletica e allunghi sui 50 metri per i quali è stato aggregato Akpa Akpro. L’ivoriano come previsto è rientrato in gruppo da ieri. Gli unici due calciatori scesi in campo dal 1’ al Franchi che hanno lavorato in palestra sono stati Milinkovic e Patric. Semplice gestione per entrambi che domani sono attesi col resto dei compagni per le prove tattiche anti Milan.

Chi invece non ha giocato contro la Fiorentina o al massimo è subentrato nella seconda frazione ha svolto un lavoro di forza seguito da un accenno di tattica (compreso Akpa Akpro) e infine una partita a campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi. Tra analisi video e tattica Sarri usufruirà praticamente di 24 ore per preparare il match di San Siro valido per i quarti di finale. Il Comandante avrà a disposizione tutti tranne Acerbi. Il centrale difensivo prosegue il percorso di riabilitazione dopo lo stiramento di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Nei prossimi giorni effettuerà di nuovo gli accertamenti. Al momento il suo rientro è previsto per l’andata col Porto.