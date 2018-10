Milan, Gattuso: «Non diamo la colpa solo a Donnarumma, siamo stati dei polli nel recupero» »

Riconosce il merito agli avversari il tecnico del Milan Gennaro Gattuso con grande fair play, senza tuttavia nascondere la delusione. «Ai punti l'Inter meritava qualcosa in più, ma abbiamo giocato contro una squadra fisica, ci sono state delle cose buone, la squadra è stata molto brava - ha detto ai microfoni di Sky -. C'è rammarico, perché negli ultimi 15' abbiamo sprecato molto. Brucia, ma sicuramente l'Inter ha fatto qualcosa in più». Nessun dito puntato contro Donnarumma, per l'errore sul gol di Icardi. «Non diamo le colpe, sono di tutti - ha voluto sottolineare Gattuso -. È stata una lettura sbagliata, ma le partite si perdono tutte insieme. Abbiamo perso - ha spiegato il tecnico rossonero - perché abbiamo avuto poco coraggio, l'Inter è stata migliore di noi a tratti e siamo stati dei polli al 92». Ultimo aggiornamento: 22 Ottobre, 00:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA