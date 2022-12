Matuidi annuncia l'addio al calcio: «Ho realizzato i miei sogni, ora è arrivato il momento di dire basta»

A 35 anni, Blaise Matuidi annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. Si affida ai social per un ultimo messaggio di ringraziamento e per comunicare la sua decisione: «Ti ho amato tanto, mi hai dato tanto, ma è arrivato il momento di dire basta. Ho realizzato i miei sogni da bambino, i miei sogni da uomo. È con la gola stretta ma con orgoglio che oggi volto questa pagina. GRAZIE». Il centrocampista francese ha giocato la sua ultima stagione negli Stati Uniti, all'Inter Miami. Con il Paris Saint-Germain (dal 2011 al 2017) ha raggiunto l'apice della sua carriera, vincendo 4 volte la Ligue 1, 4 coppe di Lega francese, 3 Coppe di Francia e 5 volte la Supercoppa. Nelle ultime tre stagioni europee, ha indossato la maglia bianconera della Juventus vincendo 3 scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa. Infine, è stato Campione del Mondo con la Francia in Russia 2018.