Parigi, Rue de Rivoli invasa dalle bici: rivoluzione della mobilità urbana in Francia

Sabato 27 Aprile 2024, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 12:09

La Rue de Rivoli, strada iconica di Parigi che collega piazza della Bastiglia a piazza della Concordia, ha subito una significativa trasformazione per favorire la mobilità sostenibile. Questa arteria, vicina a luoghi di interesse come il Louvre e gli Champs Élysées, è stata ridisegnata per dare priorità alle biciclette e alla micromobilità, allocando maggiore spazio ai pedoni e limitando la carreggiata a una sola corsia per mezzi di emergenza, taxi, bus e veicoli autorizzati. E gli ultimi dati de "L'Institut Paris Region" confermano l'importanza di questo cambiamento.